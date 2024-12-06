Президент ЧБТР о принятии новой страновой стратегии по Азербайджану (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В следующем стратегическом периоде Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) подготовит страновую стратегию по Азербайджану.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Президент ЧБТР Серхат Кёксал.

"На фоне последствий продолжающейся войны в Украине мы отдали приоритет консолидации нашего портфеля для защиты интересов наших акционеров — цель, которой мы успешно достигли. Однако фокус на консолидации привел к замедлению разработки новых проектов в течение 2022, 2023 и первой половины 2024 года. Только во второй половине 2024 года мы снова возобновили нашу деятельность с целью увеличения темпов в 2025-2026 годах. В результате временного спада в новой проектной деятельности подготовка индивидуальных страновых стратегий стала менее важной, и поэтому Банк принял более синоптический взгляд при повторном расширении проектной деятельности. Мы ожидаем, что по мере возвращения к нормальной жизни в следующем стратегическом периоде с 2026 по 2030 годы мы подготовим страновые стратегии для всех наших стран-членов, где можно вести бизнес, включая, конечно, Азербайджан", — сказал Кёксал.

Он добавил, что новая страновая стратегия по Азербайджану будет непременно учитывать его климатические приоритеты.

"Азербайджан подписал и должным образом ратифицировал Парижское соглашение, взяв на себя обязательство посредством своих определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) сократить выбросы и ограничить рост глобальной температуры. В NDC изложены цели страны по сокращению выбросов, национальные социально-экономические климатические приоритеты, наиболее уязвимые сектора, то, какие действия по смягчению последствий и адаптации необходимы для достижения этой цели, и какое финансирование требуется в этом отношении. Поэтому, включив климатические обязательства в страновую стратегию, ЧБТР согласует свои финансовые приоритеты с NDC Азербайджана, что, по нашему мнению, сыграет важную роль в поддержке страны в достижении ее целей по смягчению последствий и адаптации к изменению климата и повысит актуальность выполнения нашего мандата", — сказал президент ЧБТР.