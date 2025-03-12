Yelo Bank продолжает улучшать условия для своих клиентов,
предлагая еще более выгодные банковские решения. В преддверии
праздника Новруз банк подготовил приятный подарок для владельцев
карт Yelo – увеличены проценты на остаток по карте!
Теперь обладатели карт могут получать 6% годовых на остаток по карте Yelo Light и 7% годовых по картам Yelo Premium и Infinite. Также увеличены лимиты остатка, на который начисляются проценты:
· Yelo Light – до 50 000 манатов
· Yelo Premium – до 100 000 манатов
· Yelo Infinite – до 500 000 манатов
Но это еще не все! Держатели карт могут продолжать зарабатывать не только на остатке, но и с каждой покупкой – просто выбирайте выгодные категории и получайте высокий кэшбэк каждый месяц. Тратьте с выгодой и зарабатывайте даже тогда, когда не тратите!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, оформите карту онлайн и получите бесплатную доставку прямо на ваш адрес: https://bit.ly/3AvoruT.
Вас интересует бесплатный заказ карты от Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Больше возможностей заработка для держателей карт Yelo!
Yelo Bank продолжает улучшать условия для своих клиентов,
предлагая еще более выгодные банковские решения. В преддверии
праздника Новруз банк подготовил приятный подарок для владельцев
карт Yelo – увеличены проценты на остаток по карте!