Больше возможностей заработка для держателей карт Yelo!

Yelo Bank продолжает улучшать условия для своих клиентов, предлагая еще более выгодные банковские решения. В преддверии праздника Новруз банк подготовил приятный подарок для владельцев карт Yelo – увеличены проценты на остаток по карте!



Теперь обладатели карт могут получать 6% годовых на остаток по карте Yelo Light и 7% годовых по картам Yelo Premium и Infinite. Также увеличены лимиты остатка, на который начисляются проценты:



· Yelo Light – до 50 000 манатов

· Yelo Premium – до 100 000 манатов

· Yelo Infinite – до 500 000 манатов



Но это еще не все! Держатели карт могут продолжать зарабатывать не только на остатке, но и с каждой покупкой – просто выбирайте выгодные категории и получайте высокий кэшбэк каждый месяц. Тратьте с выгодой и зарабатывайте даже тогда, когда не тратите!



Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, оформите карту онлайн и получите бесплатную доставку прямо на ваш адрес: https://bit.ly/3AvoruT.



Вас интересует бесплатный заказ карты от Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!