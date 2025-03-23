В Азербайджане растет использование платежных карт American Express

БАКУ /Trend/ - По данным на 1 декабря прошлого года, количество операций через платежные карты American Express, выпущенными финансовыми институтами-резидентами (а также платежные карты статистической единицы) в Азербайджане составило 679 тысяч, а их объем операций - 20,9 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций с платежными картами American Express увеличилось на 171 тыс. единиц, или на 33,7%, а объем операций с платежными картами American Express - на 5,7 млн манатов, или на 37,5%.

Так, за тот же период прошлого года количество операций по платежным картам American Express, эмитированным финансовыми институтами-резидентами в Азербайджане, составило 508 тысяч единиц, а объем операций -15,2 миллиона манатов.