Всемирный банк назвал общий объём кредитов, выделенных Азербайджану за 30 лет

Фото: Всемирный банк

Первый кредит был выделен в апреле 1995 года для финансирования проекта "Техническая помощь нефтяному сектору". Средства были направлены на консультационные услуги по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.

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