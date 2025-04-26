Всемирный банк назвал общий объём кредитов, выделенных Азербайджану за 30 лет
Фото: Всемирный банк
Первый кредит был выделен в апреле 1995 года для финансирования проекта "Техническая помощь нефтяному сектору". Средства были направлены на консультационные услуги по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.
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