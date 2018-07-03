В июне в Азербайджане обезврежено около 40 неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)

3 июля 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) разминировало в июне 281 091 квадратных метра территории страны, сообщили во вторник Trend в агентстве.

За указанный период были обнаружены и обезврежены 38 неразорвавшихся боеприпасов и одна противотанковая мина.

В операциях принимали участие 484 человека оперативного персонала, 134 человека административного персонала и 40 собак-саперов.

До сих пор разминировано 529 091 352 квадратных метров территории и обезврежены 796 923 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В июне операции по разминированию были проведены в Абшеронском, Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Физулинском, Хызынском, Ходжавендском, Газахском, Лянкяранском, Тертерском районах и Баку, Гяндже и Евлахе.

В июне в Агентство из службы «102» министерства внутренних дел поступило 13 обращений, из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана – 9, из Службы пограничной охраны государственной пограничной службы – 2. На основании обращений проверено 10 920 квадратных метров территории, и обнаружено 34 неразорвавшихся боеприпасов и одна противотанковая мина. С целью обеспечения безопасности населения обнаруженные боеприпасы перевезены для обезвреживания на центральную территорию Агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку обнаружены ручная граната и патроны (ФОТО)
Общество 11 мая 17:57
В Геранбойском районе Азербайджана обнаружена ручная граната (ФОТО)
Происшествия 17 апреля 19:24
В марте в Азербайджане обезврежено более 1,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов
Общество 3 апреля 17:39
В Сумгайыте рядом с детсадом найдены неразорвавшиеся ручные гранаты (ФОТО)
Происшествия 29 марта 19:59
В Агджабединском районе Азербайджана обнаружили 580 патронов (ФОТО)
Общество 10 марта 21:43
В Физулинском районе Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
Происшествия 6 марта 06:00
В Баку обнаружен минометный снаряд (ФОТО)
Общество 1 марта 01:33
В Тертерском районе Азербайджана обнаружен минометный снаряд (ФОТО)
Происшествия 25 февраля 20:50
В Тертерском районе Азербайджана обезврежена противотанковая мина (ФОТО)
Общество 21 февраля 18:25
В Тертерском районе Азербайджана обнаружен боеприпас (ФОТО)
Общество 12 февраля 01:42
В Агджебединском районе Азербайджана обнаружены четыре НБП
Общество 1 февраля 23:18
На территории завода в Сумгайыте найдено 20 артиллерийских снарядов (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 января 17:18
В Тертерском районе Азербайджана найден боеприпас (ФОТО)
Происшествия 20 января 21:26
В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы найдено и обезврежено 166 мин - агентство
Нагорно-карабахский конфликт 6 января 16:55
В Азербайджане обезврежено 35 356 мин и неразорвавшихся боеприпасов - агентство
Общество 6 января 16:02
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 4 500 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 декабря 2017 17:49
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 15900 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 13 декабря 2017 02:27
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 13 000 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 декабря 2017 19:27