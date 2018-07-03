В июне в Азербайджане обезврежено около 40 неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) разминировало в июне 281 091 квадратных метра территории страны, сообщили во вторник Trend в агентстве.

За указанный период были обнаружены и обезврежены 38 неразорвавшихся боеприпасов и одна противотанковая мина.

В операциях принимали участие 484 человека оперативного персонала, 134 человека административного персонала и 40 собак-саперов.

До сих пор разминировано 529 091 352 квадратных метров территории и обезврежены 796 923 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В июне операции по разминированию были проведены в Абшеронском, Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Физулинском, Хызынском, Ходжавендском, Газахском, Лянкяранском, Тертерском районах и Баку, Гяндже и Евлахе.

В июне в Агентство из службы «102» министерства внутренних дел поступило 13 обращений, из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана – 9, из Службы пограничной охраны государственной пограничной службы – 2. На основании обращений проверено 10 920 квадратных метров территории, и обнаружено 34 неразорвавшихся боеприпасов и одна противотанковая мина. С целью обеспечения безопасности населения обнаруженные боеприпасы перевезены для обезвреживания на центральную территорию Агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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