В Пираллахинском районе Баку изъято более 97 кг марихуаны и конопли

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана задержали жителя Пираллахинского района Баку ранее судимого Агшина Ализаде, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Во время обыска в его квартире, находящейся в поселке, было обнаружено шесть килограммов марихуаны, а также на приусадебном участке обнаружено и изъято 91,5 килограмма (75 кустов) выращенной конопли.

В своих показаниях задержанный признался, что выращивал и осуществлял особый уход за наркосодержащими растениями.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, продолжаются необходимые следственные и оперативные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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