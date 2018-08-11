В Азербайджане уничтожено до двух тонн наркосодержащих растений

11 августа 2018 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Исмаиллинского РОП провели совместную операцию в рамках соответствующего плана мер, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в субботу.

В ходе оперативно-розыскных мер были уничтожены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.

Кроме того, в селе Ханагях Исмаиллинского района были уничтожены 1 260 кг (1733 кустов), а в селе Гюльйан – 520 кг (462 куста) конопли.

Меры в этом направлении продолжаются.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане 15 человек арестованы за поджоги
Происшествия 9 августа 18:08
СГБ и МВД Азербайджана провели совместную операцию в южном регионе
Происшествия 9 августа 12:25
В Пираллахинском районе Баку изъято более 97 кг марихуаны и конопли
Происшествия 8 августа 17:46
В Баку задержан автослесарь, незаконно перебивавший номера двигателей заложенных в банк автомобилей (ФОТО)
Происшествия 27 июля 16:54
В Азербайджане за курение в запрещенных местах наказано более 360 человек
Общество 25 июля 18:08
В Азербайджане наказаны арендаторы центров отдыха
Общество 13 июля 15:27
Лента новостей
Товарооборот Мангистауской области с РФ вырос на более чем 9%
Бизнес 10:26
До начала «Амуль-Хазар 2018»-«Turkmen Desert Race» осталось 30 дней
Туркменистан 10:22
Минтруда Азербайджана закупает квартиры для ветеранов и семей шехидов
Тендеры 10:15
Революция в строительном секторе: Узбекистан в будущем заменит железо на базальт
Бизнес 10:06
Эрдоган заявил, что действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей
Турция 09:53
Завтра будет принято историческое решение по Каспию - Назарбаев
Казахстан 09:50
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 09:49
Казахстан обнародовал прогнозируемые объёмы по сбору зерна
Бизнес 09:46
В руководстве азербайджанского TuranBank произошли изменения
Бизнес 09:44