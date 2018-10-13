В верхней части Бадамдарского шоссе в Баку продолжаются опасные оползневые процессы – вице-премьер

13 октября 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку опасная, оползневые процессы продолжаются. Об этом в субботу сказал находящийся в оползневой зоне вице-премьер Гаджибала Абуталыбов, сообщает с места происшествия спецкор Trend.

По словам вице-премьер, к сожалению, сюда сливаются сточные воды. «К великому сожалению, в поселке Бадамдар практически отсутствует канализационная система. Поэтому вчера были проведены обсуждения с руководителями соответствующих структур, и было принято решение о том, что ни в одном из домов в верхней части поселка проживание невозможно. Ресторан и чайхана в нижней части дороги приостановили работу, потому что они полностью расположены в оползневой зоне», - сказал Абуталыбов.

Вице-премьер напомнил, что на данной территории также ограничено движение транспорта.

По словам Абуталыбова, Бакинскому транспортному агентству (БТА) поручено изменить схему движения пассажирских автобусов. «Появились большие трещины, глубина которых 4 и 6 метра, и они заполнены водой. Вода и глина – основные условия оползня. Делаем все возможное, и держим под контролем ситуацию во избежание каких-либо последствий», - отметил вице-премьер.

Отметим, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) оползневые массы сошли на асфальт.

Ширина сходящего земельного слоя более 250 метров, длина – более 200 метров, высота более 15 метров.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Авторы: Джейхун Алекперов, Эльчин Мехтиве. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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