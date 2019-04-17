В Баку задержаны магазинные воры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники 37-го отделения Хатаинского РУП задержали в Баку ранее судимого Рашада Байрамлы и жителя Кюрдамирского района Азербайджана Ниджата Юнусова, подозреваемых в совершении ряда краж, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В своих показаниях они признались в содеянном.

В сообщении говорится, что в одном из магазинов в Хатаинском районе была совершена кража, и владелец магазина обратился в полицию, сообщив, что из маркета были украдены 250 манатов, контуры и сигареты.

В ходе расследования было установлено, что они совершили кражу денег, сигарет и предметов быта еще в девяти магазинах, находящихся на территории вышеуказанного района, на двух приусадебных участков и из трех тайников.

В отношении задержанных лиц в следственном отделе Хатаинского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, следственные мероприятия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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