Четыре станции бакинского метро остались без света (ФОТО)

11 мая 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На четырех станциях Бакинского метрополитена возникла техническая проблема, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, проблема возникла во внутреннем электроснабжении станций метро «Низами», «Эльмляр Академиясы», «Иншаатчылар» и «20 Января»: «Это была двухминутная проблема, которая привела к опозданию поездов на этой линии. В настоящее время проблема устранена, и поезда курсируют в соответствии с обычным графиком».

Мамедов добавил, что проблема с электроснабжением коснулась только освещения станций, на путях подача электроэнергии не прекращалась.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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