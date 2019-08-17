В Азербайджане пресечена попытка контрабандного ввоза мобильных телефонов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В оперативно-следственное управление Главного западного территориального таможенного управления поступила информация, о том, что в автомобиле марки Mercedes Benz Sprinter с государственным номером 99 ES 982, управляемом гражданином Азербайджана, находятся мобильные телефоны, ввезенные в страну путем нарушения правил таможенного оформления.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном таможенном комитете, на основании информации данный автомобиль был задержан и осмотрен в автовокзале Товузского района. В ходе проверки было установлено, что в грузовом отсеке машины находится коробка с мобильными телефонами. Для детального осмотра автомобиль был доставлен во двор административного здания таможенного поста "Товуз".

В ходе детального осмотра в коробке было обнаружено 25 телефонов марки Samsung Galaxy A20, 25 - Redmi Note 7, десять - Redmi 7, девять - Redmi 7A, три - Redmi Note 6 Pro, шесть - Mi 8 Lite, четыре - Mi A2 Lite, восемь - Mi Play, а также 35 коробок из под телефонов, 15 USB-кабелей, 15 устройств для зарядки и десять наушников.

По данному факту ведется расследование.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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