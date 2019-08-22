ИВ о ночной аварии на водопроводе в Хатаинском районе Баку

22 августа 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проблема, возникшая в результате прорыва водопровода в Хатаинском районе оперативно устранена.

Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

"В связи со случившимся прошлой ночью происшествием на место прибыли сотрудники соответствующих структур, в частности ОАО "Азерсу". Место происшествия было осмотрено и за короткий срок была пресечена утечка воды. Расследование и установление причин происшествия осуществит "Азерсу"", - сказал Иманов.

Отметим, что прошлой ночью на проспекте Бабека в Хатаинском районе прорвало водопровод.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Дашкесане завершилось строительство водных и канализационных сетей (ФОТО)
Общество 16 августа 09:21
Бакинское транспортное агентство продолжает обустраивать дороги столицы Азербайджана (ФOTO)
Общество 14 августа 13:16
В дни праздника Гурбан водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 10 августа 14:07
В некоторых местах Хатаинского района Баку ограничена подача газа
Общество 8 августа 18:31
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана составило протокол в отношении "Азерсу" (ФОТО)
Общество 2 августа 18:14
Приостановлено газоснабжение в четырех районах Баку
Общество 2 августа 11:26
Лента новостей
В Азербайджане презентована работа по оказанию поддержки самозанятости инвалидов (ФОТО)
Общество 15:31
Посол КНР в России заявил, что иранскую ядерную сделку нельзя заменить
Другие страны 15:28
В Батуми будет доступен каршеринг электромобилей
Финансы 15:21
В оборот выпущены марки, посвященные 100-летию ГПС Азербайджана (ФОТО)
Общество 15:20
В Алжире экс-министр юстиции предстал перед судом по обвинению в коррупции
Арабские страны 15:17
Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
Культура 15:16
Ситуация с валютой Узбекистана нормализуется к 2020 году если ЦБ не будет влиять на формирование курса (Эксклюзив)
Финансы 15:13
SOCAR проведет 2D сейсмику на мелководье Абшеронского полуострова
Энергетика 15:03
Япония считает, что без нового договора о РСМД может начаться гонка вооружений
Другие страны 15:01