На месте взрыва в Гахе работают сотрудники ANAMA

8 октября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Территория, на которой произошел взрыв в Гахе, взята под контроль полиции.

Как сообщает во вторник Trend, в целях безопасности территория была оцеплена. Руководство района и сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. По предварительным данным, на территории находилось взрывчатое вещество.

Также были вызваны сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Причины происшествия будут установлены по итогам их работы.

Напомним, что сегодня утром на территории Гахского района произошел взрыв. Пострадали шесть человек, которые были доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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