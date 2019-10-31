БТА расследует ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе

31 октября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к расследованию, в связи с ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Сегодня автобус № 106 (госномер 99 RS 657), временно эксплуатируемый перевозчиком Назимом Гахрамановым, столкнулся с автобусом № 49, временно эксплуатируемым ООО "Azland Plaza", сказал глава пресс-службы Агентства Маис Агаев.

По его словам, в ДТП пострадали семь пассажиров.

У обоих перевозчиков были отобраны объяснения в связи с произошедшим ДТП.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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