В Азербайджане за продажу пиротехники задержаны 30 человек

1 января 2020 23:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает принимать необходимые меры с целью предотвращения действий, направленных на нарушение общественного порядка, правил борьбы с бытовым шумом, а также предотвращения незаконного оборота пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.

Как сообщает Trend со ссылкой МВД, в результате серии мероприятий, проведенных полицией 31 декабря, 30 человек были задержаны на территории страны за продажу пиротехнических изделий, создающих сильный шумовой эффект.

В их отношении были составлены протоколы в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях и направлены в суды.

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