Выявлены незаконные деяния должностных лиц ГФСЗ Кяпязского района Гянджи

Происшествия 29 июня 2020 15:36 (UTC+04:00)
Выявлены незаконные деяния должностных лиц ГФСЗ Кяпязского района Гянджи

БАКУ /Trend/ - Выявлены незаконные деяния должностных лиц филиала Кяпязского района Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

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