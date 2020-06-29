Выявлены незаконные деяния должностных лиц ГФСЗ Кяпязского района Гянджи
БАКУ /Trend/ - Выявлены незаконные деяния должностных лиц филиала Кяпязского района Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.
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