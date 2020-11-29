В Масазыре произошел пожар в жилом доме, жители были эвакуированы

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме (жилищный комплекс "Виктория") в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на МЧС Азербайджана, на территорию, где произошел пожар, были направлены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, в шахте здания сгорели электрические провода и счетчики. Были эвакуированы 17 жителей дома (в том числе 7 несовершеннолетних). Пожар был потушен.