В Масазыре произошел пожар в жилом доме, жители были эвакуированы
БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме (жилищный комплекс "Виктория") в поселке Масазыр Абшеронского района.
Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на МЧС Азербайджана, на территорию, где произошел пожар, были направлены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска.
По предварительной информации, в шахте здания сгорели электрические провода и счетчики. Были эвакуированы 17 жителей дома (в том числе 7 несовершеннолетних). Пожар был потушен.
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