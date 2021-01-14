Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего в ДТП в городе Шуша
БАКУ /Trend/ - В городе Шуша произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
ДТП произошло 12 января. В результате него погиб житель поселка Шафаг Бейлаганского района, военнослужащий- сверхсрочник Ягубов Гасан Гусейн оглу, двое военнослужащих получили травмы.
По факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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