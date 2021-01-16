Пожар в Гирканском национальном парке потушен в одном направлении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обеспечено тушение пожара в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района в одном направлении.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, принимаются неотложные меры по другому направлению, где пожар продолжается. Тушению пожара мешает сложный рельеф, а также ветреная погода. Тем не менее, принимаются необходимые меры по предотвращению распространения огня на более обширную территорию и нанесения большего ущерба национальному парку.

К тушению пожара привлечены самолеты-амфибии Бе-200ЧС авиационного отряда МЧС, силы Южного регионального центра, Государственной службы противопожарной охраны, войска гражданской обороны, соответствующие силы Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных учреждений министерства экологии и природных ресурсов.

(Автор: Самир Али. Редактор: Наталья Кочнева)