Житель Джабраильского района подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Джабраильскую районную прокуратуру поступила информация о том, что около 14:00 часов на территории освобожденного села Мехтили одноименного района на мине подорвался житель района Мирзалиев Гюльоглан Имран оглу (1964), сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру.

Было установлено, что Мирзалиев подорвался на противопехотной мине во время проведения сельскохозяйственных работ, в результате чего получил различные телесные повреждения.

По факту прокуратура проводит расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)