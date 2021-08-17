В МВД опровергли утверждения в ряде СМИ о запрете на въезд-выезд из села в Гекчайском районе

БАКУ /Trend/ - Распространенная ранее в ряде СМИ информация о якобы запрете на въезд - выезд из села Гарамарьям Гекчайского района не соответствует действительности, сообщили во вторник в пресс-службе МВД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

«Запрет на въезд - выезд из села не вводился», - отметили в ведомстве.

Директор Центральной больницы Гекчайского района Эльчин Билалов также сообщил, что запрет на въезд - выезд из села Гарамарьям и других населенных пунктов района не вводился.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)