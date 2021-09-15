В Баку чемпион мира арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков
БАКУ /Trend/ - Чемпион мира и Европы по универсальному бою и другим видам спорта Хайям Сафиханов арестован в Баку по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Об этом сообщил в среду Trend завотделом по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, Сафиханов задержан сотрудниками Сабунчинского РУП.
В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты героин, таблетки метамфетамина и трамадола.
По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело. В отношении Сафиханова избрана мера пресечения в виде ареста.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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