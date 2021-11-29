В Джебраиле мирный житель подорвался на мине

Происшествия 29 ноября 2021 15:56 (UTC+04:00)
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - 29 ноября на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района Натиг Мамедов (1980 года рождения) подорвался на мине во время проведения ремонтно-строительных работ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Джебраильскую районную прокуратуру.

В результате взрыва у Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.

Сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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