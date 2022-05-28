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Житель села в Физулинском районе подорвался на мине

Происшествия Материалы 28 мая 2022 20:03
Житель села в Физулинском районе подорвался на мине

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БАКУ /Trend/ - В прокуратуру Физулинского района поступила информация о получении Хаялом Абдуллаевым, 1999 года рождения, множественных осколочных ранений на освобожденной от оккупации территории района 28 мая примерно в 18:00.

Как сообщает Trend со ссылкой на районную прокуратуру, было установлено, что Хаял Абдуллаев, занимавшийся в районном селе Горазыллы сельскохозяйственными работами, получил ранения в результате подрыва на мине.

По факту в прокуратуре Физулинского района ведется расследование.

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