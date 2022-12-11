В Гяндже произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые

БАКУ /Trend/ - 11 декабря около 20:00 поступила информация об умышленном убийстве Али Байрамова, 1980 года рождения, в Гяндже.

Как передает Trend, об этом говорится в воскресенье в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Согласно информации, были установлены обоснованные подозрения, что во время ссоры между четырьмя людьми, знакомые Али Байрамова и его сына 2000 года рождения Айхана нанесли ножевые ранения Ниязи Байрамову 1984 года рождения и его брату Камалу Байрамову 1986 года рождения. В свою очередь Камал Байрамов в ответ на это преднамеренно убил Али Байрамова, выстрелив в него из огнестрельного оружия.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и тело с участием судебно-медицинского эксперта.

Ниязи и Камаль госпитализированы, их лечение продолжается.

В связи с фактом в прокуратуре города Гянджи было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие по делу продолжается.