Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Стали известны причины взрыва в жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, согласно предварительной информации, в квартире, расположенной на восемнадцатом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром.

"В результате погиб 1 человек, двое получили ранения, серьезно повреждена квартира. Силами МЧС на месте происшествия принимаются соответствующие меры безопасности. Замминистра МЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)