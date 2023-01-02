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Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 2 января 2023 17:36 (UTC +04:00)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Стали известны причины взрыва в жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, согласно предварительной информации, в квартире, расположенной на восемнадцатом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром.

"В результате погиб 1 человек, двое получили ранения, серьезно повреждена квартира. Силами МЧС на месте происшествия принимаются соответствующие меры безопасности. Замминистра МЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
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