В одном из районов Баку найдены ручные гранаты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении двух ручных гранат в Сабунчинском районе города Баку.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС. В ходе мероприятий, проведенных на территории района совместно с сотрудниками правоохранительных органов, были обнаружены пригодная для боевого применения ручная граната Ф-1 и ручная граната М-26.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.