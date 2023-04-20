Скончался военнослужащий азербайджанской армии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:40)

БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в Главном клиническом госпитале министерства обороны скончался военнослужащий азербайджанской армии Исмаилов Панах Парвиз оглу, получавший длительное время лечение на основе поставленного ему диагноза "ишемический инсульт на фоне тромбоза правой средней мозговой артерии, первичная тромбофилия, полиорганная недостаточность с прогрессированием в церебральную кому".

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего", - отмечается в сообщении.