Два человека погибли в результате взрыва в Агстафе

БАКУ /Trend/ - В отдел полиции Агстафинского района поступила информация о взрыве, в результате которого на складе угля в селе Хасансу района погибли два человека.

Об этом сообщил в субботу Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

"На место сразу же прибыли сотрудники районного отдела полиции и прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия. В ходе предварительного следствия установлено, что погибшими являются жители села Гёйчели Агстафинского района Асим Байрамов, 1973 года рождения, и Джамиль Аскеров, 1979 года рождения. Расследование в связи с фактом продолжается", - сказал он.