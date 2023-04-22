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Два человека погибли в результате взрыва в Агстафе

Происшествия Материалы 22 апреля 2023 21:48 (UTC +04:00)
Два человека погибли в результате взрыва в Агстафе

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В отдел полиции Агстафинского района поступила информация о взрыве, в результате которого на складе угля в селе Хасансу района погибли два человека.

Об этом сообщил в субботу Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

"На место сразу же прибыли сотрудники районного отдела полиции и прокуратуры, которые провели соответствующие следственные действия. В ходе предварительного следствия установлено, что погибшими являются жители села Гёйчели Агстафинского района Асим Байрамов, 1973 года рождения, и Джамиль Аскеров, 1979 года рождения. Расследование в связи с фактом продолжается", - сказал он.

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