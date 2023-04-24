По факту взрыва в Билясуваре возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - 24 апреля около 19:00 в Билясуварскую районную прокуратуру поступила информация о взрыве в жилом доме по адресу: проспект Гейдара Алиева, 5, Билясуварский район.

Как сообщили Trend в районной прокуратуре, на место происшествия были привлечены сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД, в настоящее время принимаются необходимые меры.

Согласно первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

На данный момент спасены и госпитализированы два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данному факту в Билясуварской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ведется предварительное следствие.