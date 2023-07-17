В Гяндже в здании бывшей исполнительной власти произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В Гяндже в здании бывшей исполнительной власти Низаминского района произошел пожар.

Как сообщает в понедельник Trend, на горячую линию МЧС Азербайджанской Республики (112) поступила информация о пожаре в административном здании в жилом массиве Ени Гянджа (город Гяндж. В связи с полученной информацией, на место незамедлительно были привлечены силы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки в этом районе установлено, что пожар произошел на электрическом плато. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить за короткое время, не допустив его распространения.

7 сотрудников здания были эвакуированы пожарными в безопасное место.

Дополнительная информация будет предоставлена.