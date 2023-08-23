В Баку произошел взрыв в частном жилом доме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В частном жилом доме, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района города Баку, произошел взрыв.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

В ходе оценки оперативных условий на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного частного жилого дома общей площадью 250 м², принадлежащего Гулиеву Имангулу Абдул оглу (1942 года рождения), по предварительной версии, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром в результате утечки бытового газа.

Гулиева Фарах Имангулу гызы (1998 года рождения) и Гулиев Тогрул Имангулу оглу (1997 года рождения), получившие в результате инцидента ожоги различной степени тяжести, были переданы бригаде скорой помощи.

В результате инцидента на первом этаже дома сгорели конструкции трех комнат на площади 125 м².

Силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.