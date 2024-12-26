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В Каспийском море произошло еще одно землетрясение (Обновлено)

Происшествия Материалы 26 декабря 2024 08:57 (UTC +04:00)
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение (Обновлено)
Фото: Azərtac

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

03:26 (GMT+4) В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 3 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 63 километров.

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