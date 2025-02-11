В Загатале найдены останки пропавшего три года назад индийского туриста

БАКУ /Trend/ - 9 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции, в лесном массиве гор Большого Кавказа "Шамиловка" близ села Джар Загатальского района были обнаружены останки тела, предположительно принадлежащие пропавшему без вести на территории района в мае 2022 года гражданину Индии Кондавети Маниганта 1993 года рождения. Также были обнаружены его ручная сумка, банковские карты, мобильный телефон и другие личные вещи.

Как сообщает во вторник Trend, останки и другие предметы были изъяты с возвышенности и переданы в прокуратуру Загатальского района для проведения соответствующих экспертиз.

По данному факту в прокуратуре Загатальского района проводится расследование.

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