Стало известно о состоянии здоровья пациента, подорвавшегося вчера на мине в Ходжалы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Состояние пациента, подорвавшегося на мине в Ходжалы оценивается как тяжелое.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что Иманов Наги Новруз оглу, 1963 года рождения, был госпитализирован 21 февраля около 20:40 в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

"Продолжается лечение пациента, у которого диагностированы разрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени и постгеморрагический шок тяжелой степени. Состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении TƏBİB.

Нпомним, что вчера участник Карабахской войны Нагы Иманов, награжденный Орденом Азербайджанского флага, получил травмы в результате взрыва мины. Правая нога Нагы Иманова была ампутирована ниже лодыжки.

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