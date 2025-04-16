Обвиняемый в финансировании терроризма в Азербайджане приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы

БАКУ /Trend/ - Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу Абита Марданова, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает в среду Trend, приговор был оглашен в Шекинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Гюнай Ашуровой.

Согласно приговору, Абит Марданов приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Абит Марданов был задержан в марте прошлого года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса АР.

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