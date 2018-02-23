В Мюнхене проведена акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида азербайджанцы в Мюнхене провели акцию протеста, говорится в пятницу в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции, организованной председателем Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттаром Керимовым и его заместителем Фуадом Рзаевым, Баварской федерацией турецких обществ, приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин.

На акции звучали лозунги "Справедливость Ходжалам", "Ходжалинский геноцид - преступление против человечества" и другие, были подняты плакаты и флаги Азербайджана.

Выступившие на акции азербайджанцы потребовали от международного сообщества продемонстрировать решительную позицию против агрессивной и оккупационной политики Армении, дать Ходжалинскому геноциду правовую оценку.

Выступивший на акции Саттар Керимов и глава Баварской федерации турецких обществ Махир Зейтиноглу призвали государства мира, международные организации жестко реагировать на агрессивную политику Армении.

По завершении акции от имени азербайджанской и турецкой общин Мюнхена было принято обращение к международным организациям . Международное сообщество, говорится в обращении, должно дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду и принять решительные меры по прекращению оккупационной политики Армении. В документе выражена озабоченность равнодушием международного сообщества к происходящим событиям, что подталкивает Армению к совершению еще более тяжких преступлений.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.