Глава МИД: Люксембург содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, сообщают армянские СМИ.

«Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и думает, что наступит день, и будет найдено решение этого замороженного конфликта», - отметил министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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