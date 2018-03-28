Секута: Необходимо содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов

28 марта 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо содействовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов, сказал в среду посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом обеде Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

«Мы должны помнить о продолжающемся нагорно-карабахском конфликте и необходимости содействовать его мирному урегулированию на основе международно согласованных принципов», - сказал посол.

Далее, Секута отметил, что географическое расположение Азербайджана предоставляет стране возможности, а также способствует росту международного значения.

Благодаря своему географическому расположению Азербайджан превратился в важнейший компонент «Северной распределительной сети», являющейся жизненно важным транспортным каналом для переброски военных грузов из Европы в Афганистан через Центральную Азию, добавил посол.

Напомнив, что в этом году страна отметит столетие создания Азербайджанской Демократической Республики, Секута отметил, что это первая мусульманская страна, признавшая право женщин на голосование.

Сегодня Азербайджан демонстрирует миру пример светского мусульманского государства, а также межэтнической и межрелигиозной толерантности, добавил посол.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Ляман Зейналова. Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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