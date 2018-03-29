Хасан Рухани: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем, сказал в среду находящийся с официальным визитом в Баку Президент Ирана Хасан Рухани, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

«Мы считаем, что региональные вопросы должны решаться дипломатическим путем. По нашему мнению, проблемы Йемена должны найти решение путем проведения дипломатических переговоров. Военного решения не существует», - отметил Президент Ирана.

По словам Рухани, необходимо обеспечить решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

«Необходимо укрепить стабильность в регионе усилиями двух стран – Азербайджана и Армении. Мы рады, что в этом направлении прилагаются дипломатические усилия. Защита территориальной целостности стран, политической географии региона имеют очень важное значение для нас», - сказал Президент Ирана.

Рухани отметил, что Иран заинтересован в более тесных отношениях с дружественным Азербайджаном на благо обеих стран.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Фархад Данешвар, Ляман Зейналова)

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