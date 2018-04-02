МИД: Армения должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер

2 апреля 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района и апрельских боев, сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«Как часть начатой Арменией против Азербайджана войны, политики оккупации и агрессии 2 апреля 1993 года армянские вооруженные силы оккупировали Кельбаджарский район. Наступательная операция для оккупации Кельбаджарского района, расположенного за пределами Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в основном, осуществлялась с территории Армении, и при наступлении были применены тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты», - говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате оккупации подверглись этнической чистке и были изгнаны с родных земель 60 тысяч жителей Кельбаджарского района, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек - взят в заложники и пропал без вести. В настоящее время свыше 70 тысяч жителей Кельбаджарского района проживают в различных регионах Азербайджана. В ходе оккупации было уничтожено и разграблено личное имущество жителей района, армянские вооруженные силы разграбили и разрушили райцентр, около 150 сел, десятки культурно-исторических памятников, музей, санаторий «Истису», более 110 библиотек, около 100 школ, девять детсадов и больниц, Кельбаджарский исторический музей, имевший уникальную коллекцию старинных монет, старинное кладбище, албанский храм и другие албанские церкви в селе Ванг, крепости Лок, Улухан, Галабойну, мечети в самом городе Кельбджар и селах, мост Таглыдаш, Дом культуры имени ашуга Шамшира. Был нанесен большой ущерб богатому материально-культурному наследию района.

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