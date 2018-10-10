В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта достигнуты продвижения - Госдеп

10 октября 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта достигнуты продвижения. Об этом сказал в среду на пресс-конференции в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«В Азербайджане все заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Во время своего визита в страну, мы подчеркнули продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, а также встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе», - сказал он.

Джордж Кент отметил, что, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов. «В этом месяце, через две недели, сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в регион. Хочу отметить, что уровень напряженности на линии соприкосновения войск снизился. Призываем стороны продолжить в этом духе»,- сказал зампомощника госсекретаря США.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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