Jewish Journal: Армяне уничтожают свидетельства своего непродолжительного пребывания в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - В попытке оправдать этническую чистку армянские силы уничтожают все свидетельства некогда процветающей культуры. Об этом, как передает Trend, говорится в статье, опубликованной на сайте Jewish Journal.

В статье отмечается, что с начала 1990-х годов Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, несмотря на международное признание суверенитета Азербайджана над этим районом и четыре резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие эту незаконную военную оккупацию.

"Более 800 тысяч азербайджанских гражданских лиц, включая меня и всех членов моей семьи, были изгнаны из наших домов и земель, которые были заселены нами на протяжении многих поколений и многих столетий. Во время попытки укрыться от вторжения и массовых убийств, я была схвачена вместе со своим братом, стала беспомощным пленником и подвергалась ужасной жестокости и унижениям в армянских лагерях пыток", - отмечает автор статьи.

Автор пишет, что после завершения этнической чистки оккупационные армянские силы предприняли попытку устранить любые следы существования там азербайджанцев.

"Это особенно одиозный шаг, поскольку Нагорный Карабах считается колыбелью азербайджанской поэзии, музыки и культуры. Уничтожение азербайджанской культуры в регионе наблюдал нейтральный швейцарский журналист Андре Видмер. После посещения оккупированного города Агдам, в котором когда-то жили 50 000 азербайджанцев, в 2010 году он написал, что оккупанты продолжали грабить город и стирать его с лица земли. Ужаснувшийся от увиденного он писал: «Тем не менее, даже сегодня, спустя почти 20 лет после подписания соглашения о прекращении огня, оккупанты продолжают грабить Агдам… Город Агдам превратился в склад запасных частей для победителей войны… Агдам, лишенный пульсирующей жизни цивилизации, культурных ценностей и инфраструктуры, стал одиноким, жутким местом в ничейной стране. Британский журналист Томас де Ваал назвал город «маленькой Хиросимой». Британский писатель-путешественник Джордж Митчелл также назвал Агдама «Хиросимой Кавказа»", - пишет автор.

В статье также отмечается: «Да, в любом конфликте есть конкурирующие претензии на уничтожение. Армянские власти сделали много шума о весьма спорном «разрушении» армянских надгробий в Джульфе. Однако армяне умалчивают об уничтожении азербайджанских кладбищ в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Равным образом они молчат об ограблении, осквернении или уничтожении 1891 единицы азербайджанских материальных и культурных ресурсов, в том числе 738 исторических памятников, 28 музеев с 83500 экспонатами, четыре фотогалереи, 14 мемориальных комплексов и 1107 учреждений культуры».

Автор пишет, что уничтожение почти 1900 культурных артефактов нацелено на то, чтобы скрыть длительное пребывание азербайджанцев на данных территориях, а разрушение Мараги предназначено для того, чтобы скрыть непродолжительное проживание армян в этом районе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.