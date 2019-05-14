Мамедъяров: Армения и Азербайджан должны начать субстантивные переговоры

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан должны начать субстантивные переговоры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе панельных дискуссий в рамках конференции высокого уровня по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«Мы не должны обманывать себя тем, что не знаем, о чем говорим, каковы параметры, каковы принципы. Все знают, что происходит, каков план, и не только в двух странах, но и в столицах стран-сопредседателей. Единственное, что нам крайне необходимо, - это политическая воля», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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