Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил министру иностранных дел Армении

БАКУ /Trend/ - Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев прокомментировал выступление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна на 41-м заседании Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Trend , 24 июня 2019 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выступил на 41-й сессии Совета ООН по правам человека, где заявил о «неотъемлемом» праве человека на самоопределение», которое он пытаясь представить как фундаментальное право «народа Нагорного Карабаха».

«Мы заявляем, что Мнацаканян, получив возможность выступить в такой авторитетной организации, как Совет по правам человека ООН, лишеный способности здраво и рационально мыслить, забыл суть соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности по конфликту. В связи с этим мы, попытаемся освежить ослабевшую память Мнацаканяна, напомнив ему о том, что в соответствующих документах Совета Безопасности ООН содержится выражение «армяне Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики». Общеизвестный факт, что в качестве населения Нагорного Карабаха должны рассматриваться проживающие там армяне и азербайджанцы, то есть представители двух общин.

Армянская сторона, грубо нарушившая фундаментальные права азербайджанского населения региона, подвергнув его этническим чисткам, должна понимать, что до тех пор, пока азербайджанская община не вернётся на свои земли, не восстановит свои нарушенные права, какие-либо идеи о будущем Нагорного Карабаха беспочвенны.

Было бы лучше, если Мнацаканян, хоть во имя профессионализма, прежде чем высказываться по этому вопросу, ознакомился с документами ООН и других международных организаций по армяно-азербайджанскому конфликту.

Что касается документов по правам человека в международном гуманитарном праве, на которые ссылается Армения, мы заявляем, что универсальные права человека могут быть реализованы в условиях, которые противоречат конституционной и правовой базе государств. С этой точки зрения следует еще раз отметить, решение Европейского суда по правам человека по делу «Чирагов и другие против Армении» 2015 года говорит о невозможности разрешения конфликта в нарушение международного права и Конституции Азербайджана.

Мы заявляем, что бессмысленные высказывания официальных лиц Армении, а также режима сепаратистов, созданного на оккупированных территориях Азербайджана и удерживающего в заложниках армянскую общину Нагорного Карабаха, не служат урегулированию конфликта. Установление справедливого и прочного мира возможно только при сосуществовании обеих общин нагорно-карабахского региона в рамках международно признанных границ нашей страны", - резюмировал глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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