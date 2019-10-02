Лавров: Политический процесс по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха заторможен

БАКУ/Trend/ - Политический процесс по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха заторможен, пока не удается продвинуться в этом направлении.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается Нагорного Карабаха, в последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало и они не очень крупные. Состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами - в очень малом, небольшом количестве, но, тем не менее, какой-то процесс идет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху - Россия, Франция, США - работают тесно и дружно, встречались уже в этом году трижды, по-моему, с министрами иностранных дел, в том числе в апреле в Москве с моим участием <...> И что касается обстановки на земле, я бы сказал, что она сейчас спокойнее, чем год назад, но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается", - сказал Лавров.

«Мы как сопредседатели вместе с американцами и французами работаем в унисон, слава богу, это, наверное, одна из немногих ситуаций, где у нас абсолютно единое видение, у нас есть базовые документы - мы не хотим их ревизовать, мы хотим на основе этих базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку. Но развязку нужно находить, конечно же, через прямой диалог", - отметил он.

"Контакты есть, но диалог об урегулировании пока не возобновлен. Но я не вижу здесь какой-то такой явной опасности, да и неявной, возобновления каких-то крупных действий", - заключил Лавров, подчеркнув, что Россия сделает все возможное, чтобы этого не произошло.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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