Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)

17 октября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Общественном объединении «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» прошла встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает в четверг Trend.

Выступая на встрече, председатель Объединения Турал Гянджалиев отметил, что азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса: «У нас, как у Общества, спрашивают о результатах переговорного процесса, но мы не можем дать конкретный ответ. Мы ценим ваши усилия, но безрезультатность переговоров беспокоит общество. Мы хотим видеть конкретные результаты».

По словам Гянджалиева, азербайджанская сторона готова к мирному решению вопроса, к проживанию в мирных условиях: «Но к этому не готовы армяне. Армянская община отказывается от совместного мирного сосуществования».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
  • Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
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