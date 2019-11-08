Посол США в ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта договориться о конкретных мерах по урегулированию

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты придают большое значение работе Минской группы ОБСЕ и выражают приверженность полному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал накануне на заседании Постоянного совета ОБСЕ посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы обеспокоены потерями на линии соприкосновения войск в последние месяцы. Это говорит о продолжающихся человеческих жертвах в рамках конфликта, повышая напряженность на месте и в столицах. И это углубляет недоверие и враждебность, уменьшая перспективы прочного урегулирования. В то же время нас обнадеживают конструктивные контакты на высшем уровне между лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Этот уровень контактов должен и может принести положительные результаты. Мы призываем стороны договориться о конкретных мерах, обсуждаемых в течение этого года, о конкретных гуманитарных мерах и мерах безопасности, чтобы подготовить население обеих стран к миру и снизить напряженность», - сказал посол.

Однако, по словам Гилмора, согласия по этим вопросам недостаточно. «Мы призываем стороны к его незамедлительному претворению в конкретные действия», - сказал он.

Как отметил посол США, настало время, чтобы стороны подготовили свое население к миру. «Соединенные Штаты поддерживают меры по укреплению доверия и расширению диалога между армянами и азербайджанцами, что может стабилизировать ситуацию в области безопасности и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно и без страха преследования или обвинений по возвращении на родную землю. Не может быть военного решения этого конфликта, и статус-кво является неприемлемым. Соединенные Штаты привержены сотрудничеству со сторонами в поиске прочного и мирного решения, основанного на общих для государств-участников ОБСЕ принципах неприменения или угрозы силой, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов, отраженных в Хельсинкском заключительном акте, который остается ключевым инструментом для государств-членов ОБСЕ», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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