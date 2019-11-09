МИД: Урегулирование карабахского конфликта находится в центре внимания президента РФ

9 ноября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта находится в центре внимания президента России.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается, Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов и находится в центре внимания президента России. По нашему твердому убеждению, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. Полагаем, что при наличии политической воли, дипломатические усилия рано или поздно позволят продвинуться вперед и прийти к компромиссу», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор, под эгидой Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редакор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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