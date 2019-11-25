Армянские ВС обстреляли ряд населенных сел и погранпунктов Азербайджана

25 ноября 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района и в селе Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 24 ноября 09:34
В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
Политика 22 ноября 14:44
Почему в Армении решили в открытую дистанцироваться от борьбы с героизацией нацизма и неонацизма?
Политика 20 ноября 15:29
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 17 ноября 09:37
В Армении пять человек погибли от отравления угарным газом
Армения 16 ноября 23:39
Лента новостей
Авторитетное издание "Российская газета" опубликовало интервью с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 12:56
UniCredit обсуждает продажу 50% доли в Yapi Kredi
Финансы 12:54
Галина Ниязова: Межрегиональный форум откроет новые возможности для продвижения интересов Москвы и Баку
Политика 12:50
Brent может подорожать до 62 долларов за баррель
Финансы 12:49
Турция почти на 20% сократила экспорт электротоваров в Иран
Турция 12:43
В Турции горит фабрика по производству изделий из пластика
Турция 12:39
Грузия и Украина углубят сотрудничество по торгово-экономическим связям
Бизнес 12:34
Объем закачки газа ПО «Азеригаз» достиг рекордной отметки
Энергетика 12:31
Грузия становится важным рынком для эстонских животноводов
Бизнес 12:31